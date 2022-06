Lecce, uccide la moglie a coltellate e fugge: «Ho fatto un casino». Donatella Miccoli aveva 38 anni

Ancora un femminicidio. Una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, è stata uccisa con una coltellata da suo marito che al momento è ricercato. L'omicidio è avvenuto la scorsa notte nella loro abitazione a Novoli (Lecce), poco prima delle 2. A quanto si apprende, in casa non c'erano i loro figli che sarebbero stati portati dal marito a casa della nonna. Indagano i carabinieri.

I TESTIMONI - ​Il marito in fuga è Matteo Verdesca. Ieri sera Donatella, suo marito e i loro figli sono stati visti insieme in piazza per la festa di San Luigi. Secondo prime testimonianze, i vicini di casa li avrebbero sentiti litigare. La vittima lavorava come commessa nel centro commerciale Ipercoop di Surbo (Lecce). Le ricerche del marito sono in corso anche con l'ausilio di un elicottero.

L'uomo, dopo aver accoltellato la moglie, in preda al panico pare sia corso a Veglie, suo paese di nascita, dove abita la madre, alla quale tra le lacrime avrebbe detto: «Mamma, ho fatto un casino»... Una versione tutta da confermare.

Secondo alcune persone che conoscevano la coppia, era «molto geloso, a tratti morboso». La coppia si sarebbe sposata nel 2013. Ieri sera gli amici li hanno visti con i due loro figli, un maschio e una femmina, quest'ultima più piccola, in piazza per la festa di San Luigi. «Nulla - racconta chi li ha visti - lasciava però presagire quello che sarebbe accaduto». A far scattare l'allarme tra i vicini sono state le urla nella notte, che provenivano dall'abitazione di Donatella e Matteo, in via Veglie, «si capiva che era in corso un violento litigio». Verdesca è in fuga, a quanto si apprende a bordo della propria auto