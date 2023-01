Va in ospedale per un dolore alla spalla e tosse, muore a 68 anni mentre esegue la Tac: «Visitato 8 ore dopo»

Tragedia a Salerno. Un uomo di 68 anni è morto mentre stava effettuando una Tac. La vittima, nella serata di giovedì 19 gennaio, si era recato al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi lamentando un forte dolore alla spalla sinistra e tosse. Ma, nonostante gli fosse stato assegnato il codice rosso, sarebbe stato visitato solo otto ore dopo il suo arrivo nel nosocomio.

La denuncia

L'uomo, una volta sottoposto all'accertamento per immagini con la Tac, è deceduto. Adesso la famiglia ha presentato denuncia e l'autorità ha disposto il sequestro della salma. Secondo le prime ricostruzioni della stampa locale, l'uomo sarebbe arrivato in ospedale con la propria auto alle 19:13. Gli operatori del triage gli hanno assegnato il codice rosso, ovvero quello di massima gravità, ma è stato visitato alle 3:31 del mattino. Le analisi e l'elettrocardiogramma hanno mostrato una situazione severa ed è stata richiesta una Tac all’encefalo. Proprio mentre era in corso quest’ultimo esame che il 68enne è morto d’infarto.

Dimissioni per decesso

Ma non finisce qui. Le dimissioni dal pronto soccorso per decesso, infatti, sono state firmate alle 7:51 del mattino, ben 12 ore dal suo arrivo. Adesso verranno ascoltati i parenti del 68enne e gli operatori sanitari per cercare di fare chiarezza. Al momento non risultano indagati per la morte dell'uomo.