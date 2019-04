Dj italiano accoltellato in strada nel Bergamasco, è gravissimo

Un disk jockey italiano di 33 anni è stato aggredito all'esterno di un'abitazione di via Castegnate, in centro a Terno d'Isola. comune della provincia di Bergamo . L'uomo è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Il trentatreenne è stato trovato poco prima delle 5 di questa mattina da un passante: era incosciente e presentava ferite in varie parti del corpo. I dettagli di quella che appare come un'aggressione sono però ancora oscuri.Dai primi riscontri del 118, il dj ha riportato una ferita d'arma da taglio alla testa e diverse altre sul resto del corpo. I carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo, coordinati dal pubblico ministero Carmen Santoro, stanno cercando di ricostruire le ore precedenti l'aggressione: al momento la vittima non è in grado di parlare.