La fede nuziale s'incastra sulla scaletta: dito amputato a un camionista

di Alessandra Di Filippo

PESCARA La fede nuziale gli rimane impigliata nella scaletta del camion e purtroppo perde un dito della mano. E' successo questa mattina a Collecorvino, in provincia di Pescara. Vittima dell’incidente C.D.L., 36enne nato a Penne e residente a Congiunti di Cappelle. Trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Pescara, all’uomo è stato amputato l'anulare della mano sinistra. Mentre stava scendendo dalla scaletta del camion, la fede gli si è improvvisamente incastrata nel mezzo. Nonostante il forte dolore, ha cercato in tutti i modi di liberarsi, ma purtroppo invano. All’arrivo dei soccorritori, le condizioni della mano e in particolare del dito erano già fortemente compromesse. Un fatto accidentale su cui però sono adesso in corso indagini per verificare se l’infortunio sia avvenuto mentre il 36enne, di professione camionista, era al lavoro. Accertamenti a cura dei carabinieri, incidente segnalato all’Ufficio Tutela e salute nei luoghi di lavoro della Asl.