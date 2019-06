Canotto si ribalta per le onde: disperso ragazzino di 14 anni, salvo l'amico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vanno ale decidono di affrontare le onde con ilDapprima le risate e il diverimento, poi il mare mosso e il vento forte fanno ribaltare ilche intanto era arrivato a. I due ragazzini di 13 e 14 anni a bordo vengono scaraventati in acqua: uno riesce a tornare a riva, l'altro è disperso. E' successo questo pomeriggio sulla costa di, in provincia di, dove i due ragazzini africani erano andati a passare un pomeriggio di svago, nella zona centrale del litorale giuliese.Poco dopo essere usciti in mare ied è diventato ingovernabile: in poco tempo i due ragazzini sono stati portati a largo per circa 700 metri dal porto di Giulianova, verso nord. Con ogni probabilità a causa del mare grosso la piccola imbarcazione si è rovesciata. A dare l'allarme è stato il 13enne che è riuscito a mettersi in salvo nuotando fino a riva: «Eravamo usciti un po' con il canotto, faceva caldo, ma quando siamo caduti in acqua non ho visto più il mio compagno» ha detto sotto choc il ragazzino. La Capitaneria di porto e i vigili del fuoco sono impegnati nelle ricerche del tredicenne al momento disperso.