Si getta in mare dalla nave Civitavecchia-Cagliari: disperso un uomo di 56 anni

Le ricerche sono effettuate sotto il coordinamento del 3 Sottocentro di Soccorso Marittimo (3 MRSC) della Guardia Costiera di Civitavecchia. Lo rende noto la Direzione Marittima. Dopo l'allarme lanciato dal Comando di bordo, sono state immediatamente intraprese le operazione di ricerca che hanno visto il coinvolgimento della Motovedetta CP 284 partita dal porto di Fiumicino, di un velivolo «Manta» della Guardia Costiera decollato dalla base di Pescara, nonché dello stesso traghetto e di altre tre navi in transito dirottate in zona dall'Autorità Marittima sulla scorta delle vigenti norme sul soccorso marittimo. L'attività è in corso con l'impiego dei mezzi navali e aerei della Guardia Costiera. È stato inoltre diramato, tramite la stazione costiera di Civitavecchia Radio, un messaggio di urgenza «Pan Pan» diretto a tutte le navi in transito nella zona di interesse, finalizzato ad innalzarne il livello di allertamento. Le operazioni di ricerca si protrarranno per tutta la giornata.

Un uomo di 56 anni è disperso da questa notte nel mare tra la Sardegna e il. Si tratta di un passeggero dellache, secondo alcune testimonianze, è stato visto gettarsi verso mezzanotte e mezzo. L'allarme è scattato subito con la comunicazione alla Guardia Costiera da parte del comandante del traghetto in navigazione trae Cagliari. Le ricerche, alle quali inizialmente hanno preso parte anche le navi Athara della Tirrenia, Costa Diadema e Emerald Princess, proseguono con l'ausilio di mezzi aerei e navali della Capitaneria di Porto di Civitavecchia.