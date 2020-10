Meteo, caos Liguria: frane nello Spezzino, ponte chiuso a Ventimiglia: Zaia: «Allerta rossa in Veneto»

In Emilia Romagna sono attese raffiche fino a cento chilometri, già per la giornata di oggi. Per questo molte scuole sono rimaste chiuse, a Roma da domani pomeriggio temporali dovrebbero alternarsi a schiarite. Milano, invece, sarà lo sfondo di piogge anche intense. Da nord a sud sarà un weekend di maltempo.

Maltempo, scuole chiuse nel Modenese: attese raffiche di vento fino a 100 all'ora

E poi c'è la Liguria, dove è esondato in diversi punti il fiume Vara, tra Sesta Godano e Varese Ligure, in provincia di La Spezia. Strade provinciali interrotte, allagamenti e numerosi disagi per la popolazione. Frane a Maissana, con diverse case raggiungibili soltanto attraverso vie secondarie. Sul posto al lavoro la protezione civile e i vigili del fuoco. Le abitazioni che affacciano sul fiume, infatti, sarebbero a rischio sgombero. Anche il fiume Magra tiene con il fiato sospeso gli abitanti, in quanto si ritiene possibile una piena. Esondato anche il torrente Borsa, sempre nello spezzino, con l'acqua arrivata sulla strada comunale e in grado di trascinare via oltre alle auto parcheggiate, persino un camion, incastratosi nella zona della Provinciale 523. Una frana, tra Maissana e Tavarone, è caduta a pochi metri da un mezzo in transito con il conducente per fortuna illeso.



Riaperta, invece, la strada per Bargone, frazione di Casarza nel Tigullio rimasta isolata dopo la caduta di una frana determinata dalle forti piogge di ieri sera e stamani. Nella stessa zona esondato il rio Battana, affluente del Gromolo, che ha portato in mare tonnellate di legni e canne, creando difficoltà ai portuali.

Bonjour Stefan,

Malheureusement l'alerte rouge MétéoFrance 06 et 83 nous interdit de faire circuler des trains cet après-midi à partir de #Toulon 😞

Donc rien ne pourra partir de #Marseille en direction de #Nice... La reprise des circulations est prévue pour demain matin. — SNCF TER SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur (@TERSUD_SNCF) October 2, 2020

Anche stamattina le piogge continuano sparse su tutto il territorio ligure, vi terremo aggiornati e raccomandiamo come sempre prudenza a chiunque debba spostarsi: mai sottovalutare un’allerta. #AllertaMeteoLIG — Giovanni Toti (@GiovanniToti) October 2, 2020

Fortemente condizionata anche la circolazione dei treni. Stop alla linea Tolone-Nizza-Ventimiglia e lungo la Nizza-Breil-Tende, nell'entroterra di Ventimiglia. Nessun convoglio potrà transitare dalle 11 e fino a domatttina. Nel dipartimento delle Alpi marittime francesi è allerta rossa almeno fino a questa notte.Gli aggiornamenti sono arrivati tramite twitter anche dal presidente della Regione Giovanni Toti: «A Bargone (Casarza) sì è verificata una frana che ha isolato la frazione ma sono già partiti i lavori di rimozione per riportare al più presto la situazione alla normalità». Occhi puntati pure sul torrente Petronio, a riva Trigoso in Provincia di Genova, che potrebbe superare il livello di guardia. Sulla A26 chiuso il casello di Masone, in provincia di Genova, in entrambe le direzioni, a causa della frana che sovrasta la rampa. I sensori hanno rilevato importanti movimenti del terreno a partire da ieri sera. A Ventimiglia, chiuso per allagamento dovuto alle forti mareggiate il ponte Ludovico, dal lato di competenza francese, al chilometro 3.405 lungo la strada state 1 direzione dei «Balzi Rossi». Il traffico viene deviato sulla statale 1 «Via Aurelia».

In Piemonte dalle otto di questa mattina è stata aperta la sala operativa della protezione civile. Resterà aperta per le prossime 30 ore, tempo stimato per la fine dell'ondata di maltempo. La decisione fa seguito al bollettino di allerta arancione emesso ieri per le forti piogge, soprattutto nelle zone nordoccidentali: dalla Valle Varaita allo Scrivia. La situazione peggiore al confine con la Ligura, dove comunque non si segnalano criticità. In via precauzionale scuole chiuse in alcuni centri della provincia di Alessandria e Torino.



#allertameteopie La Sala Operativa della Protezione Civile regionale è stata aperta alle 8 e sarà attiva H24 fino al termine dell’ondata di maltempo prevista per le prossime 30 ore. Il bollettino Arpa dispone allerta arancione per le piogge intense. https://t.co/ZjCh39QSdu pic.twitter.com/40NaDJWKIW — Protezione Civile Piemonte (@ProCivPiemonte) October 2, 2020

Non va meglio in Lombardia. Nel comune di Cittiglio, varesotto, evacuate in via preventiva 4 villette. Quindici persone hanno dovuto, così, lasciare le loro abitazioni per i movimenti franosi del versante sud del Sasso del Ferro. «Non esagero - afferma il sindao Fabrizio Anzani, secondo quanto riportato da la Prealpina - se dico che siamo di fronte a una calamità naturale di portata inimagginabile. Dalla Regione è arrivato subito un geologo, ma ora servono soluzioni strutturali e non più temporanee».

A Venezia, il comune fa sapere di avere rinviato tutti gli appuntamenti in programma domani al salotto veneziano alla prossima settimana, causa maltempo.



Nell'appennino modenese l'allerta è rossa in montagna, arancione in collina e a tenere banco sono soprattutto le fortissime raffiche di vento, gli studenti così stamattina sono rimasti a casa. Frassinoro e Zocca, città di Vasco Rossi, ieri in serata hanno affidato ai social la comunicazione della chiusura degli istituti.

Al sud dovrebbe andare un po' meglio, sebbene piogge dovrebbero registrarsi in Salento. Temperature in salita con termometri che oscilleranno tra i 24 e i 26 gradi.