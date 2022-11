Diamanti e terrore ad Arezzo: orafo ferito e sequestrato davanti ai familiari. I banditi hanno svuotato la cassaforte dell'azienda

Diamanti e terrore ad Arezzo, dove un orafo è divenuto la vittima di un sequestro-lampo a scopo di rapina nel pomeriggio. L'uomo è stato sequestrato nella sua villa nella frazione di Ruscello e costretto ad andare in azienda per prelevare un ingente quantità di diamanti che è stato costretto a dare al malviventi se voleva avere salva la sua vita e quella dei familiari.

Secondo quanto si apprende, avrebbe agito una banda di diverse persone, tutte a volto coperto, ma le notizie sono ancora frammentarie, entrate in azione nel pomeriggio con un'irruzione nell'abitazione dell'uomo a Ruscello, una frazione nei pressi di Arezzo.

Poi avrebbero costretto l'imprenditore ad andare in ditta, in via Marco Perennio, in città e a consegnare i diamanti.