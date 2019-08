Diabolik, oggi i funerali: la bara personalizzata sfila tra amici e tifosi

Solo cento gli ammessi alla cerimonia, concessione strappata dopo il divieto di celebrare le esequie di Diabolik in forma solenne e pubblica. Molti di più quelli che parteciperanno da fuori e tenuti sotto stretto controllo da un dispiegamento ingente di forze dell'ordine e agenti della Polizia Locale a limitare gli spazi di accesso.



riposerà in eterno in una bara personalizzata, che lo rappresenti anche nell'aldilà. Nera, lucida e con ai lati una grande scritta "Irriducibili" in bianco e celeste. Nella parte frontale - come scrive Silvia Mancinelli per AdnKronos - la sagoma degli occhi di, il personaggio dei fumetti con cui condivideva il nome di battaglia.