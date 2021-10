«Diciamoci la verità, io non ho fatto niente... Non abbiamo fatto e abbiamo acchiappato». Parlavano così tra loro i presunti sodali di Luca Di Donna, professore di Diritto privato e già socio dell'ex premier Giuseppe Conte. Il collaudato «modello prof» - come dicono gli indagati intercettati - era quello di aprire le porte del «sistema Italia» e dei «salotti buoni» agli imprenditori che, per ottenere agganci negli enti pubblici e commesse,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati