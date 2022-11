Desirée Mariottini morta a Roma per un mix droghe: confermate le condanne, anche due ergastoli. La mamma: «Sono 4 mostri»

Confermate anche in appello le condanne a due ergastoli e a 27 e 24 anni e mezzo per i quattro imputati per la morte di Desirée Mariottini, la 16enne originaria di Cisterna di Latina, morta il 19 ottobre del 2018 a causa di un mix di droghe. La ragazzina, vittima anche di abusi, fu trovata senza vita in un immobile abbandonato nel quartiere San Lorenzo a Roma.

LA MAMMA - «Speravo nella conferma delle condanne. Sono quattro mostri e devono stare dietro le sbarre. Questa sentenza mi dà un solo pò di pace dopo tanto dolore, ma il dolore ci sarà sempre e nessuno mi ridarà mai mia figlia». Lo afferma Barbara, la madre di Desiree Mariottini, dopo la sentenza dei giudici.