Lancia un appello in tv: «Moglie e figlie sono scomparse, aiutatemi». Ma è stato lui a ucciderle

Mia moglie e le mie due figlie sono scomparse: le ho lasciate a casa la mattina per andare a lavoro e al mio ritorno non le ho più trovate. Vi prego, aiutatemi, è un incubo: i miei figli sono la mia vita, i loro sorrisi illuminano le mie giornate e non riesco a vivere senza di loro

. A lanciare l'accorato appello in tv è stato Chris Watts, un 33enne del Colorado. Nessuno sapeva che la sua donna - incinta alla 15esima settimana - e le sue bambine erano state uccise, e che l'autore dell'omicidio plurimo era stato proprio lui. Ma i sospetti della polizia si erano subito concentrati sull'uomo che, messo alle strette, alla fine ha confessato. È stato lui a uccidere la moglie Shananna Watts, 34 anni, e le due bambine Bella e Celeste, di tre e quattro anni.



A dare notizia della confessione un parente di Shananna:

È con profondo dolore, confusione e rabbia che devo dare conferma che la nostra bellissima cugina, il bimbo che portava in grembo e le sue due meravigliose figlie, sono state uccise dal marito Chris Watts che ha confessato l'omicidio

, ha scritto in una nota ripresa poi dai principali media. L'uomo ha poi occultato i cadaveri, ma ha già confessato agli inquirenti dove si trovano. Ancora non è stato reso noto il movente dell'omicidio, ma secondo quanto riporta la stampa locale i coniugi avevano problemi economici e avevano avuto una pesante discussione poco prima del terribile omicidio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA