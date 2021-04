Denise Pipitone, a Chi l'ha visto il video che ha riacceso la speranza: «È lei?»

La famiglia di Denise Pipitone ha preso una decisione dopo che Chi l’ha visto ha diffuso un video in cui mostra una ragazza russa molto somigliante a Denise Pipitone che afferma di essere stata rapita da piccola. Piera Maggio, mamma di Denise, ha annunciato che resterà in Sicilia. «Vogliamo rimanere con i piedi per terra, cautamente speranzosi ma senza illuderci più di tanto come ci insegnano le segnalazioni passate. Dopo l'esame del Dna fugheremo ogni dubbio. In tanti ci sono vicini oggi, sento che la mia Denise non è stata dimenticata». «La somiglianza tra le due ragazze è impressionante - sottolinea l'avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta - nel 2005 c'era la cosiddetta pista zingara. Ricorderete quella bambina ripresa da una guardia giurata a Milano, la somiglianza era notevole». Che quella bambina fosse Denise, rapita da una banda di rom e portata in un altro Paese? «È una storia che va verificata, va verificato il Dna. In questi anni ne abbiamo viste tante di segnalazioni: ma questa volta vale la pena approfondire. Ho vissuto questi anni con grande rabbia - aggiunge il legale - La speranza è che questo sia un colpo di fortuna».

