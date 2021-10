Denise Pipitone, ecco come potrebbe essere oggi. La nuova «Age Progression» diffusa dalla famiglia

Come sarebbe oggi Denise Pipitone. La nuova Age Progression diffusa dalla famiglia mostra una ragazza di 21 anni con i capelli lunghi, ben diversa ovviamente dall'immagine della bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. A mostrare la foto è stata Piera Maggio, la madre nella sua pagina Facebook. «Attenzione è una immagine di ricostruzione», ha spiegato sui social la Maggio. L'immagine è stata commissionata dalla stessa famiglia della bimba scomparsa che non si è mai voluta arrendere e non ha mai smesso di cercarla. La foto che ritrae la presunta Denise di 21 anni è stata realizzata da esperti attraverso le foto originali e ha quindi un'alta attendibilità,anche se si tratta solo di una ricostruzione appunto. «Il nuovo invecchiamento è stato realizzato su commissione dalla dott.ssa Paloma Joana GALZI, Forensic Imaging Specialist, Alexandria VA, US. attraverso le foto originali di Denise, dei genitori e del fratello. Ringraziamo per il lavoro svolto», conclude poi Piera Maggio. L'ultima foto della age progression per la famiglia sarebbe troppo datata per questo la famiglia ha scelto di farne una nuova e di diffonderla indipendentemente da qualla usata ufficialmente dalle autorità.

