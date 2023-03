Denise Pipitone, prelevato dna di una ragazza rom alla periferia di Roma. La mamma: «Non sapevamo nulla»

Denise Pipitone, una nuova pista. Secondo quanto ha riportato la trasmissione Quarto Grado sarebbe stato prelevato il dna da un una ragazza bosniaca di etnia rom in quartiere della periferia di Roma. La giovane, di nome Denisa, sarebbe stata sottoposta ai controlli dei carabinieri martedì. Le sarebbe stato prelevato un campione di saliva per risalire al suo patrimonio genetico per poi procedere alla comparazione con quello di Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa all'età di 4 anni il primo settembre del 2004.

Denise Pipitone, la pista rom

«Siamo stati informati ieri sera per mezzo dei vari messaggi che ci sono pervenuti. Non eravamo a conoscenza di nulla. Rimaniamo in attesa di eventuali notizie concrete, sempre con i piedi a terra. Non possiamo permetterci illusioni dolorose». È quanto scrivono sul loro profilo social Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori di Denise Pipitone. L'intervento dei genitori della bimba scomparsa è avvenuto dopo che, ieri sera, durante la trasmissione televisiva 'Quarto grado' è stata data la notizia che i carabinieri avrebbero prelevato in un campo rom a Roma il dna di una ragazza bosniaca di 20 anni che potrebbe essere Denise Pipitone. «Sono fughe di notizie che colpiscono al cuore una madre e un padre in attesa. E queste cose non dovrebbero accadere». Lo dice all'Ansa l'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio e Pietro Pulizzi.

‼️Non eravamo a conoscenza di tale accertamento.

Rimaniamo sempre speranzosi ma con i piedi ben piantati a terra in attesa di notizie concrete. Non possiamo permetterci illusioni dolorose. Grazie

Piera Maggio & Pietro Pulizzi https://t.co/Unzk1MpZrK #DenisePipitone #Missing pic.twitter.com/o7FD4hVV4H — Piera Maggio - MISSING DENISE PIPITONE 💖 (@MissingDeniseMp) March 4, 2023

La foto del papà di Denise

Ad attirare i carabinieri, oltre al nome, sarebbero stati alcuni connotati fisici: gli occhi e i capelli scuri, la corporazione maga e la carnagione chiara. Ci sarebbe però un elemento legato al documento d'identità della ragazza che riporta la data di nascita settembre 2002, due dopo quella di Denise Pipitone. A Denisa è stata mostrata la foto di Pietro Pulizzi. «Mi hanno fatto vedere la foto di un uomo con sua figlia ma non li conosco. I Carabinieri mi hanno detto che stanno cercando una bambina scomparsa», ha raccontato la ragazza alle telecamere di "Quarto Grado". Secondo l'anagrafe, la ragazza sarebbe nata in Bosnia nel 2002, due anni dopo Denise Pipitone.