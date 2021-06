Denise Pipitone, il fratello di Anna Corona querela "Storie Italiane": «Raccontati fatti non veri»

Marcello Corona, 49 anni, fratello di Anna Corona (madre di Jessica Pulizzi, processata e poi assolta per il sequestro della piccola Denise Pipitone), ha querelato per diffamazione a mezzo stampa il programma di Rai1 «Storie italiane», condotto da Eleonora Daniele, lamentando di essere stato tirato in ballo nella vicenda della bambina scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre 2004, quando aveva poco meno di quattro anni.

Denise Pipitone, diffidata anche la Rai

Assistito dall'avvocato Mariella Martinciglio, Marcello Corona ha presentato la querela ai carabinieri di Mazara. Inviando anche una diffida alla Rai nella quale afferma che mercoledì scorso nel programma «Storie italiane» gli sono stati addebitati «fatti determinati non veritieri, diffamanti e lesivi» della sua «dignità» per «presunti coinvolgimenti nella vicenda della scomparsa di Denise Pipitone». Marcello Corona diffida la Rai «a non trattare e divulgare dei propri dati personali identificativi e a non diffondere fatti non veritieri e diffamanti e a provvedere all'immediata rettifica della notizia giornalistica falsa».