Emanuele Pozzolo rifiuta di sottoporsi al test dello sparo dopo il caso del colpo di pistola al party di Capodanno

Il deputato Emanuele Pozzolo ha fatto ricorso all'immunità parlamentare rifiutando di sottoporsi al test dello stub, vestiti compresi, per verificare se addosso avesse tracce di polvere da sparo.

Pozzolo e gli spari a Capodanno, Delmastro: «Non ho visto nulla, ho solo sentito le urla». FdI: non è caso politico

Pozzolo rifiuta test polvere da sparo

Dalla mini pistola del deputato di Fdi sarebbe partito un colpo, durante un party di Capodanno alla Pro loco di Rosazza, che ha ferito un 31enne genero di un uomo della scorta del sottosegretario Andrea Delmastro presente alla festa.

Carabinieri asoltano i testimoni

I carabinieri stanno intanto raccogliendo le testimonianze per capire cosa sia avvenuto durante la festa di Capodanno a Rosazza. Appurato che non si è trattato di un gesto volontario occorre verificare chi ha fatto partire il colpo. Lo sparo sarebbe avvenuto all'interno dei locali della Pro loco che erano stati affittati dalla sindaca Francesca Delmastro per ospitare la festa di Capodanno, presenti il fratello Andrea con la famiglia, gli uomini della scorta e altri amici.

Pozzolo, che aveva trascorso il Capodanno in famiglia nella vicina Campiglia Cervo, era passato nei locali della Pro loco, dove si stava svolgendo la festa, per un saluto. Era l'1.30 passata e, secondo una prima ricostruzione, avrebbe tirato fuori una mini-pistola che detiene regolarmente per mostrarla. Ed è in quel momento che sarebbe avvenuto l'incidente. Francesca Delmastro, sindaca di Rosazza e sorella di Andrea Delmastro, sarebbe andata via dalla festa poco dopo mezzanotte, mentre al momento dell'incidente il sottosegretario Delmastro ha dichiarato di trovarsi fuori dalla sala intento a mettere alcune borse del cibo avanzato in auto.

Le parole di Delmastro

«Sono basito. Gli ho detto di venire, ma mai avrei immaginato che portasse una pistola. E poi poteva andare in ventimila posti e invece è venuto proprio lì... Se l'avessi immaginato gli avrei detto di non venire». Così, in un'intervista a Repubblica, il sottosegretario Andrea Delmastro, in merito al caso dello sparo partito dalla pistola del deputato FdI Emanuele Pozzolo al veglione di Capodanno che ha ferito il genero di un uomo della scorta. «Non mi sono accorto di nulla», spiega inoltre Delmastro in un'intervista al Corriere della Sera.