Davide Piampiano ucciso a caccia a 24 anni. La lettera della fidanzata: «Con noi la vita è stata ingiusta»

«Sei e rimarrai per sempre il mio amore grande. Ora che non sei più con me sento un vuoto incolmabile. Una parte del mio cuore se n'è andata con te. Eri tutto per me, il mio porto sicuro, la mia vita». È una lettera piena d’amore quella che Michela ha voluto scrivere al suo fidanzato Davide, il giovane ucciso nei boschi di Assisi durante una battuta di caccia dal suo “secondo papà” Pietro Fabbri.

Davide Piampiano, 24 anni, è morto il 31 gennaio scorso durante una battuta di caccia nelle campagne di Assisi. La ragazza ha voluto leggere una lettera davanti alle telecamere del programma di Rai1 “La vita in diretta”.

La lettera

«Sento un freddo gelido che mi fa star male, un brutto giorno mi ha per sempre strappato da te, tutti i nostri progetti sono diventati solo un triste sogno, quel sogno di una vita insieme che ogni giorno immaginavamo come sarebbe stata, piena d’amore, di tenerezza, di dolcezza”, scrive la ragazza nella sua lettera per Davide. E racconta del terreno che il giovane aveva comprato per costruire la loro casa: “Vorrei soltanto averti qui con me, mi chiedo come farò a sopportare tanto dolore”. “Con noi la vita è stata tanta ingiusta”, aggiunge ancora la ragazza.