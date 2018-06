Davide non ce l'ha fatta: morto a 22 anni l'operaio schiacciato dal muletto. L'azienda chiude per lutto

di Domenico Zurlo

È morto, la scorsa notte, Davide Olivieri, l’operaio di 22 anni che ieri mattina era rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro nello stabilimento, che si occupa della lavorazione degli oli lubrificanti. Il muletto che Davide stava guidandoschiacciandogli: per il giovane, portato in elisoccorso all’ospedale di Alessandria, non c’è stato niente da fare, come spiegato dalla centrale operativa del 118 che lo aveva trasportato in elicottero all'ospedale di Alessandria.Inizialmente si pensava non fosse in pericolo di vita, ma col passare delle ore le sue condizioni si sono aggravate a causa delle ferite. Secondo quanto riferito dai carabinieri di Novi Ligure, il decesso sarebbe avvenuto per complicanze sopraggiunte durante l'intervento chirurgico. L'azienda ha chiuso in segno di lutto: «Appresa la notizia del decesso - si legge in una nota inviata dalla SLI - d'intesa con le rappresentanze sindacali e gli operai si è presa questa decisione, come segno di vicinanza alla famiglia».La SLI ha aperto un'indagine interna e si è messa a completa disposizione delle autorità, «perché sia fatta piena luce sulla dinamica dell'incidente. Il giovane operaio era in possesso di patentino in corso di validità per la conduzione di carrelli industriali, rilasciato il 17 luglio 2017 da Anfos (Associazione Nazionale Sicurezza sul Lavoro). Ha frequentato e superato tutti i corsi di formazione sulla sicurezza organizzati dall'azienda