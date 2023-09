Carol Maltesi, il killer Davide Fontana ammesso al programma di reinserimento: sì dei giudici. Il papà della vittima: «Allibito»

Carol Maltesi è stata uccisa, fatta a pezzi, messa in un freezer e poi gettata in un burrone.

Il papà di Carol: «Allibito»

Quello di Davide Fontana è il primo caso in Italia. Appena la scorsa settimana, la stessa richiesta avanzata da Benno Neumair (condannato all'ergastolo per l'omicidio dei genitori) era stata respinta. Fabio Maltesi, papà della vittima, si dice «allibito e incredulo» nell’apprendere la notizia. I famigliari di Carol si dicono «attoniti» per una decisione che genera «altro dolore».

La condanna

Il caso di Fontana aveva generato già indignazione pubblica, quando lo scorso giugno era stato condannato a 30 anni di carcere (e non all'ergastolo come avrebbe voluto l'accusa), poiché «l’imputato ha manifestato sin dalla fase delle indagini preliminari la seria, spontanea ed effettiva volontà di riparare alle conseguenze del reato, tanto da aver chiesto scusa ai familiari della vittima sin dalla prima udienza dibattimentale», si legge nelle motivazioni.