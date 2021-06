L'ultima verità è che il proiettile che ha ucciso David sarebbe compatibile con quelli in dotazione alla Nato. Ora anche la procura militare indaga sulla morte di David Tobini, il parà romano della Folgore caduto in missione in Afghanistan nel luglio del 2011: aveva 28 anni.

Mentre la magistratura ordinaria sta portando avanti l'inchiesta su chi - il sospetto è tra i commilitoni di David - abbia ucciso il giovane Caporal Maggiore, è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati