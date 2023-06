Daniele Potenzoni scomparso 8 anni fa, spunta un video. Il padre: «Sfruttato per spettacoli in strada»

Un video che riaccende la speranza di ritrovare Daniele Potenzoni, 36enne autistico scomparso il 10 giugno 2015 a Roma. Quel giorno si trovava insieme a un gruppo alla fermata della metropolitana nella stazione Termini mentre si recava all'udienza del Papa a piazza San Pietro: non è mai più stato ritrovato.

Daniele Potenzoni, scomparso da 16 mesi. Una foto riaccende la speranza

Il video sui social. Il padre: «Forse finito nelle grinfie di zingari romeni»

Nel filmato si sente una persona che dice: «Arnold Schwarzenegger nel film Terminator» e si vede un uomo nei tratti del viso molto somigliante a Daniele. «Il nostro Daniele potrebbe essere finito nelle grinfie di zingari romeni o di altra nazionalità che se lo portano in giro per il mondo, sfruttando la sua fragilità, usandolo per chiedere elemosina in qualche spettacolino di strada o circense», ha detto al Corriere il padre di Potenzoni augurandosi che si possa risalire all'autore e al luogo del filmato.