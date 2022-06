Daniel Auteuil, l'attore rapinato in strada a Napoli: rubato l'orologio da 39mila euro

L'attore francese Daniel Auteuil è stato rapinato dell'orologio a Napoli. Auteuil, in città con il suo spettacolo «Dejeuner en l'air» che sarà in scena stasera al Teatro Mercadante nell'ambito della rassegna «Campania Teatro Festival», si trovava in via Nuova Marina nei pressi di un hotel quando è stato sorpreso da due uomini a bordo di uno scooter che gli hanno sfilato l'orologio, un Patek Philippe del valore di 39mila euro. Auteuil ha poi denunciato l'accaduto alla Polizia.

