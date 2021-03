L'Aquila, crolla palazzo a San Pio delle Camere: morti due operai sotto le macerie

Un palazzo in ristrutturazione crollato: è accaduto nel primo pomeriggio nel centro storico di San Pio delle Camere, comune abruzzese in provincia di L'Aquila. Sono morti due operai di una ditta che stava demolendo il fabbricato. Lo stabile era stato danneggiato dal terremoto del 2009: la conferma arriva dai soccorritori che in un primo momento avevano sentito i lamenti dei due confidando di poterli salvare. Sul posto stanno operando, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, anche il magistrato della Procura della Repubblica dell'Aquila.

Ultimo aggiornamento: 20:53

