Una donna di 46 anni è stata uccisa dal marito 51enne a colpi di mannaia stamani intorno alle 10, nell'abitazione della coppia a Cremona. Accanto al corpo della donna - di nazionalità cinese come il consorte - gli agenti hanno trovato un bambino di 3 anni agonizzante che, secondo le prime informazioni, è il figlio di amici della coppia.



Il bambino si trovava nell' abitazione della coppia perché la madre non poteva accudirlo per motivi di lavoro. Il 51enne lo ha colpito con la mannaia al capo e ogni tentativo dei medici di salvarlo è stato inutile. Il figlio tredicenne della coppia - giunto in casa mentre le forze dell'ordine stavano portando via il padre - è stato affidato ai servizi sociali del Comune di Cremona. L'uomo è stato colto da malore quando si è trovato al comando dei carabinieri di Cremona. Al momento risultano ancora sconosciute le ragioni del duplice omicidio.

