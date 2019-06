Padre sconvolto dalla separazione uccide la figlia di 2 anni e tenta il suicidio a Cremona

Una bimba di 2 anni è stata uccisa a coltellate : accanto al corpicino della piccola il papà ferito da un fendente. La piccola di due anni è stata trovata uccisa a coltellate in un'abitazione di, a Cremona . Chiara la dinamica secondo gli inquirenti. Il papà, avrebbe ucciso la piccola e poi ha cercato di togliersi la vita con una coltellata . Questo perché sembra che l'uomo non sopportasse il fatto che la moglie avesse chiesto di separarsi da lui. L'uomo è piantonato in ospedale in attesa dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.