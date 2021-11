Covid, il bambino ricoverato a Napoli è molto grave. «Seria compromissione polmonare»

«La compromissione polmonare con cui il bambino si è presentato in ospedale come esito del Covid è importante. Attualmente il piccolo non respira spontaneamente, ha bisogno del supporto respiratorio». Così il direttore generale dell'Aorn Santobono-Pausilipon Rodolfo Conenna, intervenuto questa mattina a Radio Crc. È molto grave, quindi, la situazione del bambino di 11 anni ricoverato per Covid all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è stato intubato. Il bambino è arrivato in ospedale la sera dell'8 novembre e presentava già una condizione clinica complicata.

Bambino ricoverato, ecco cosa sappiamo

«Purtroppo la situazione è molto grave. Sappiamo che, quando si arriva all'intubazione, la situazione è grave e compromessa. Speriamo di riuscire a superare questa gravissima situazione. Il bambino è in una rianimazione molto attrezzata con persone molto competenti, abbiamo avuto anche la consulenza degli esperti del Cotugno che sono al nostro fianco nel seguire il bambino. Speriamo bene».