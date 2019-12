Roma, incidente Corso Francia: domani i funerali di Gaia e Camilla

Si svolgeranno domani mattina, venerdì 27 dicembre, alle 10.30 alla parrocchia del Preziosissimo Sangue, in via Flaminia Vecchia a Roma, i funerali di Gaia e Camilla, le due 16enni investite e uccise nella notte tra sabato e domenica scorsi a Corso Francia. Per l'omicidio stradale è indagato il 20enne Pietro Genovese, figlio del regista Paolo Genovese.

Gaia e Camilla, «travolte da altre macchine». E spunta il caso degli sciacalli

Gaia e Camilla, il testimone chiave: «Quelle due ragazze nel buio all'improvviso: non poteva vederle»

Ultimo aggiornamento: 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA