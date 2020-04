Coronavirus, 31enne bergamasco muore in Germania: era stato trasferito da Cusio per le cure

Coronavirus, Steven Rovelli, 31enne bergamasco di Cusio è morto oggi in Germania: era stato trasferito a Lipsia per le cure. Cusio è un piccolo centro di soli 240 abitanti, dove tutti si conoscono: «È un giorno triste per la nostra comunità. Quando un piccolo paese come il nostro perde un giovane di 31 anni, un amico, innamorato del suo paese e delle sue montagne, con una vita davanti, un sorriso sempre pronto, e tante speranze per il futuro, non ci sono parole per esprimere il dolore e lo sconforto. Stiamo vicini a Daniela, Ivo, Gloria, la nonna Carla e il nonno Vincenzo, a Francesca, e a tutta la famiglia. Ciao Steven», ha scritto il Comune in una nota.

