I contagi da coronavirus si spostano dal Nord al resto d'Italia, e aumentano anche in Europa. Sale a undici il conto delle vittime, tre in Lombardia e uno in Veneto. Persone anziane, molto spesso con patologie pregresse. Cresce anche il numero dei contagiati: 330 i positivi, cento in più del giorno precedente. E - proveniente dalle aree-focolaio del Settentrione - il contagio arriva al Sud, in Sicilia, a Palermo, e in altre 3 regioni, Liguria, Toscana e Marche. L'incremento dei 28 casi nuovi registrati in Lombardia portano il...

Ultimo aggiornamento: 08:25

