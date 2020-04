Erano nati durante il secondo conflitto bellico, quando anche nel Cassinate esplodevano granate e si sganciavano bombe. Sono morti anziani, quasi insieme, in un'altra guerra globale, quella, però, contro un nemico subdolo e invisibile: il Coronavirus, che sta tenendo in ostaggio il mondo. Ausonia, in provincia di Frosinone, piange due vittime riconducibili al Covid-19. Moglie e marito, lei 76 anni e lui 80. Se ne sono andati quasi insieme, in due giorni, a distanza di quasi ventiquattr'ore l'una dall'altro. La donna,...

Ultimo aggiornamento: 11:19

