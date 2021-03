Il coronavirus colpisce ancora Giulianova. L’ultima vittima è un 79enne che, assieme ai quattro fratelli, aveva gestito per 32 anni la stazione di carburante più famosa della città, nota come la “Agip sud dei fratelli Cianci”. Attanasio Cianci, era il secondo dei cinque fratelli. E’ morto a causa del Covid dopo essere stato ricoverato due volte in ospedale. La prima volta, quindici giorni fa, era stato ricoverato avvertendo alcuni sintomi della malattia che era stata diagnosticata da un tampone positivo. Ma, a mano a mano, le sue condizioni erano migliorate per cui i medici lo avevano dimesso dopo un tampone negativo.

Ma è potuto rimanere a casa solo due giorni in quanto il male lo ha colpito di nuovo e stavolta in maniera definitiva in quanto era stata sviluppata una polmonite bilaterale. E’ rimasto una settimana da solo, in quanto i famigliari non hanno potuto più vederlo e così è deceduto l’altra sera, con la famiglia a piangerlo per non poterlo vedere con la famiglia con la quale viveva in quarantena proprio per il contagio che aveva subito il povero Attanasio.

Ultimo aggiornamento: 09:40

