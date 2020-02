Coronavirus, a Cremona il terzo contagiato: 40esimo caso in Lombardia

Terzo caso accertato di coronavirus in provincia di Cremona: si tratta di un anziano residente a Soresina, ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Crema. Sono ancora ignote le modalità di contagio. Sono state già attivate le procedure di identificazione dei contatti diretti. È il 40esimo paziente positivo al coronavirus in Lombardia.

Sono «discrete e stabili» le condizioni di due persone affette da coronavirus ricoverate all'ospedale di Cremona. Lo rende noto l'ASST di Cremona. Attualmente in Ospedale a Cremona sono ricoverati altri tre pazienti provenienti dal lodigiano. I pazienti si trovano presso l'Unità Operativa di Malattie Infettive. L'Ospedale di Cremona - informa l'ASST - è attivo in tutte le sue funzioni e sta garantendo tutte le prestazioni in urgenza. A scopo cautelativo Asst consiglia ai visitatori di recarsi in Ospedale solo in caso di reale necessità.

In collaborazione con la Protezione Civile, davanti all'ingresso principale dell'Ospedale di Cremona è stata allestita una tenda da campo che fungerà da punto di accoglienza (pre-triage di Pronto Soccorso) gestito da operatori sanitari dell'ASST di Cremona. Ciò al fine di potenziare la zona filtro e diversificare correttamente i percorsi di assistenza in sicurezza. A scopo cautelativo sono state temporaneamente sospese lezioni e tirocini dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie, corsi di Formazione Continua, convegni, asilo nido aziendale, attività ambulatoriale di Pneumologia, attività chirurgica in elezione (Programmata) e attività di Day Surgery.

