Corona in tribunale per i milioni nascosti: «Vinceremo anche questa battaglia»

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

«Vinceremo anche questa battaglia». Così Fabrizio Corona, tornato oggi per l'ennesima volta in Tribunale a Milano, stavolta per una causa civile, ha spiegato ai cronisti di sentirsi sicuro che avrà ragione anche nel processo milanese d'appello, fissato per il prossimo 5 giugno, sull'ormai nota vicenda dei circa 2,6 milioni di euro in contanti, trovati in parte in un controsoffitto e in parte in Austria, che nell'ottobre 2016 lo aveva riportato in carcere.