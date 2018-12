Corinaldo, il racconto di un 16enne: «Morti schiacciati, l'uscita era sbarrata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Drammatico il racconto di un sedicenne rimasto ferito nella calca nellaLanterna azzurra di, dove sono morte schiacciate sei persone. «Stavamo ballando in attesa che cominciasse lo spettacolo di, quando abbiamo sentito un odore acre, siamo corsi verso una delle uscite di emergenza ma l'abbiamo trovata sbarrata, i buttafuori ci dicevano di rientrare...».Il ragazzo è stato trasportato, insieme alla fidanzatina sua coetanea all'ospedale di Torrette di Ancona. Il suo racconto è confuso. La calca a quel punto si sarebbe sfogata di lato e decine di ragazzi sarebbero caduti da un muretto nella zona sottostante. «Uno è morto schiacciato sotto a tutti» dice ancora il 16enne.Si sentono urla e pianti nei pressi della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, dove sei persone sono morte nella calca provocata da un'ondata di panico, dovuta probabilmente a spruzzi di spray urticante nel locale pieno di gente per un concerto di Sferaebbasta. I giornalisti sono tenuti a distanza. I ragazzi che si stanno allontanando sono in lacrime. «Che cosa volete che vi dica? - urla uno di loro - stasera qui è morto il mio migliore amico».(