Ubriaco si è sdraiato sul tram con i piedi sul sedile accanto a bordo del tram della linea 5 su via Prenestina. E quando il controllore l'ha invitato a sedersi meglio l'ha aggredito assestandogli un pugno in faccia.

Dopo averlo colpito, l'uomo, un 46enne romano è fuggito ma è stato rintracciato da una gazzella dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma a largo Preneste intervenuti dopo una a segnalazione arrivata alla centrale operativa del Comando Provinciale di Roma. Invitato a fornire i documenti, l'uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica ha iniziato a spintonare i militari. È stato denunciato a piede libero per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico ufficiale. La vittima soccorsa dal personale del 118, non ha riportato gravi contusioni e il servizio di linea non ha subito interruzioni.