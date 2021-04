Positivo al Covid-19, un 45enne di Mosciano Sant’Angelo (Teramo) sottoposto all'isolamento domiciliare fiduciario, viola domicilio, Comune e coprifuoco. Denunciato per epidemia colposa. Erano verso le 23 dell’altro ieri sera quando i militari della compagnia di Giulianova si sono visti un uomo passeggiare tranquillamente sul lungomare giuliese come se non ci fosse il coprifuoco.

A quel punto lo hanno fermato per chiedergli cosa ci facesse...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati