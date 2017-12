Coltellate durante la lite per un posto auto: arrestato giovane ternano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Un ternano di 22 anni è stato sottoposto a fermo dalla squadra mobile perché ritenutoresponsabile del tentato omicidio del romeno di 41 anni ferito lo scorso 25 novembre, in via di Porta S. Angelo, a seguito di una lite sorta per motivi di viabilità, a Terni. Il romeno - ricorda la questura - era stato colpito con quattrocoltellate, tre alla schiena e una all'addome, da un giovane poi fuggito a bordo di un'autovettura. Gli agenti della polizia di Stato, attraverso l'analisi dei dati forniti dalla motorizzazione civile e dalle parziali immaginidelle telecamere presenti nella zona, sono riusciti a rintracciare un'autovettura con caratteristiche simili inun'autofficina di Todi e, da lì, sono risaliti al presunto responsabile che nel frattempo si era rifugiato a casa dellamadre proprio a Todi. Il 22enne, già indagato in passato per rissa, sarebbe statoriconosciuto dalla vittima.