Colleferro, 17enne picchiato come Willy Monteiro: calci in faccia mentre era a terra. La procura: «Lesioni gravissime»

Prima i pugni al volto poi, una volta caduto a terra sbattendo la testa, è stato colpito anche con un calcio. È questa la ricostruzione dell'aggressione ai danni di 17 anni avvenuta a Colleferro, nello stesso paese della provincia di Roma dove è stato brutalmente ucciso Willy Duarte Monteiro. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime dopo l'aggressione avvenuta ieri a Colleferro ai danni di un diciassettenne ricoverato ora in prognosi riservata. Per il pestaggio la Polizia ha rintracciato e sottoposto a fermo due giovani, un diciottenne e un diciannovenne.

APPROFONDIMENTI VERSO IL PROCESSO Willy Monteiro, giudizio immediato per gli imputati: «Prima... IL DELITTO Ponza, la morte di Gimmy e l'ombra dei fratelli Bianchi... ROMA Roma, fratelli Bianchi: nuovo arresto per droga. Spedizioni punitive... ROMA Roma, Fratelli Bianchi, nuovo arresto per droga: spedizioni punitive... L'INIZIATIVE Willy rivive con la cultura: la mamma consegna una borsa di studio a... COLLEFERRO Omicidio Willy Monteiro: «Gli diedi solo un calcio»,... COLLEFERRO Willy, lo sfogo della sorella a un mese dalla morte: «Ciao... ROMA Omicidio Willy Monteiro, sigilli alla palestra dove si allenavano i... LA VIOLENZA Colleferro di nuovo sotto choc: pestato dal branco nel paese di...

Colleferro di nuovo sotto choc: pestato dal branco nel paese di Willy, due giovani arrestati

Il pestaggio

Stando alla ricostruzione degli investigatori del commissariato Colleferro, diretto da Francesco Mainardi, poco dopo le 17 di ieri, su corso Turati all'angolo con piazza delle Repubblica, un gruppetto di adolescenti di Segni sono stati avvicinati da due coetanei di Colleferro: per motivi che sono ancora oggetto di indagine, è nata un'aggressione ai danni del 17enne. Il giovane è stato colpito con dei pugni al volto ed è caduto in terra sbattendo la testa. Anche una volta a terra, uno dei due aggressori, avrebbe colpito la vittima con un calcio. Subito dopo gli aggressori sono fuggiti e il 17enne è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale di Colleferro. I poliziotti, anche grazie alle varie testimonianze, hanno individuato i due aggressori, entrambi di Colleferro, un 19enne e un 18enne. Sono state effettuate le perquisizioni domiciliari a casa degli indagati che hanno portato al sequestro degli abiti indossati durante il fatto. In particolare, uno degli indagati, stava lavando una maglia nella lavatrice. Sequestrati anche i cellulari in uso ai due ragazzi.

La vittima, che ha riportato varie fratture alla mandibola, al naso e una lacerazione del labbro, si trova in ospedale e al momento la prognosi è riservata. Soccorso, è stato prima portato all'ospedale di Colleferro e poi trasferito al San Giovanni di Roma.I due aggressori sono stati sottoposti al fermo di polizia giudiziaria e, secondo le indicazioni della Procura di Velletri, sono stati accompagnati in carcere.