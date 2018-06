A fuoco il Club Med nel Ragusano, evacuato il villaggio: turisti scappano in spiaggia Foto

di Simone Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura per unche si è sviluppato nella zona dell'antica città-stato di Kamarina, una riserva del, dove insistono tra l'altro un paio di villaggio turistici: ile l'ex Kastalia.L'incendio è alimentato dal forte vento di scirocco che non aiuta l'opera dei numerosi vigili del fuoco intervenuti. All'opera anche un elicottero dei pompieri di Catania ed è stato chiesto l'intervento anche dei Canadair. Per motivi precauzionali si sta procedendo a evacuare gli ospiti del Club Med e dell'intero sito. Molti turisti sono andati in spiaggia per mettersi la riparo.