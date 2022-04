Civitavecchia, 400 chili di cocaina nascosta tra i caschi di banane: maxi sequestro al porto

Oltre 400 chilogrammi di cocaina proveniente dal Sud America sono stati intercettati al porto di Civitavecchia dai finanzieri del comando provinciale di Roma, in collaborazione con personale dell'Agenzia delle dogane. In particolare, nell'ambito degli ordinari controlli eseguiti sui container in transito, le fiamme gialle del locale Gruppo hanno selezionato e sottoposto a ispezione un carico, guidati dall'infallibile fiuto del cane antidroga «Pes».

La droga è stata scovata tra caschi di banane, stipata in panetti di cellophane sottovuoto. Il quantitativo di stupefacente, uno dei più ingenti mai intercettati presso lo scalo portuale, avrebbe fruttato oltre 170 milioni di euro nelle piazze di spaccio. Sono in corso indagini per identificare i responsabili e ricostruire i canali di approvvigionamento della cocaina.