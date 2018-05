Cisterna, 4 colpi di pistola contro l'auto del comandante stazione dei carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attentato questa notte a Cisterna. Sconosciuti hanno sparato quattro colpi di pistola contro l'auto, una Peugeot, del comandante della stazione dei Carabinieri. L'auto usata per il raid e'stata ritrovata in via Nettuno, a Olmobello, completamente bruciata ed e' risultata rubata alla periferia di Roma. Sul caso stanno indagando i carabinieri del comando provinciale.