Come sta Ciro Immobile dopo l'incidente? Un calvario infinito: non è bastata la paura, il capitano biancoceleste ora sarà costretto a star fuori almeno due settimane, salterà almeno Torino e Inter (diventano 14 le gare out in questa stagione) dopo il responso di stamattina al pronto soccorso del Gemelli. Lo staff medico della Lazio ha diramato un comunicato per fare chiarezza sulle condizioni del proprio capitano. L'attaccante biancoceleste, giunto al Gemelli per accertamenti, ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell' XI costola destra. Solo questo dovrebbe tenerlo fuori dal campo 10-15 giorni. Sono però a rischio anche le successive sfide con Sassuolo e Milan perché l'attaccante stava recuperando dal precedente infortunio al flessore muscolare e, senza allenamenti sulle gambe, rischierebbe ricadute come in passato. La situazione andrà dunque monitorata di giorno in giorno, dopo il recupero.

Ciro Immobile, come sta?

Le condizioni - sottolinea la società - sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma.

Secondo quanto appreso invece una delle due figlie (Michela e Giorgia), che erano a bordo con lui, avrebbe avuto necessità di un collarino e al Pronto soccorso sarebbe stata rilevata una piccola costola incrinata.

Il giallo sulla dinamica

È giallo sulla dinamica. L'attaccante biancoceleste stava accompagnando le bimbe a un saggio di danza, proveniva da Lungotevere delle Armi, il tram da ponte Matteotti direzione Prati. Il calciatore, intercettato sul luogo dell'incidente, ha puntato il dito contro il tram sostenendo che fosse passato con il rosso. Al momento però non c'è alcuna conferma relativa a questa ricostruzione. Forse un'errata intepretazione del semaforo perché al contrario, secondo i primi rilievi dei vigili, a provocare il sinistro potrebbe essere stata l'alta velocità dell'attaccante con il mezzo Atac che, in seguito allo scontro con la Land Rover Defender, sarebbe stato sbalzato fuori dalle rotaie.