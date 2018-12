di Ermanno Amedei

​Ha due anni il bambino nigeriano di Monterotondo morto al Sant'Andrea dopo un intervento "domestico" di circoncisione mentre il suo fratellino gemello é ricoverato nella stessa struttura ospedaliera in prognosi riservata.La procura di Tivoli che coordina le indagini con due sostituti procuratori, il pm di turno Filippo Guerra, Antonio Altobelli pm di turno violenze di genere e danni minori oltre al capo della procura Francesco Menditto, considerando la delicatezza della situazione, mantiene il massimo riserbo.Il fascicolo di indagine su cui procede la squadra mobile di Roma é omicidio e lesioni gravissime. Al momento dalla procura fanno sapere che non ci sono ne arrestati ne fermati ma anche che l'indagato non é un nigeriano.