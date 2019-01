Morta Maria Luigia Redoli, la Circe della Versilia: aveva 80 anni

Aveva scontato 24 anni di carcere per l'omicidio del marito Luciano Iacopi ucciso, nel garage di casa con 17 coltellate la sera del 17 luglio 1989 insieme al suo giovane amante Carlo Cappelletti., 80 anni, più conosciuta come la Circe della Versilia , è morta lunedì all'ospedale di Arezzo , città nella quale viveva da qualche tempo. Il caso della Circe, con il lungo processo che seguì, monopolizzò le pagine di cronaca nera a inizio anni 90. Cappelletti era un ex carabiniere a cavallo che all'epoca aveva solo 23 anni. Le indagini si concentrarono da subito sui due amanti che furono ritenuti i responsabili.