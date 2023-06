A Subiaco cinghiali a passeggio nel parcheggio pubblico dell'ex cartiera, paura per una mamma con bambino al seguito. L'area di sosta si trova in pieno centro e per la giovane mamma con un figlio di tre anni sono stati attimi di terrore. Il gruppetto di ungulati passeggiava nel grande spazio interrato in pieno giorno, intorno alle ore 12,30. A raccontare il faccia a faccia con i cinghiali a soli tre metri, è la stessa signora: «Ho parcheggiato e sono scesa per prendere mio figlio che era nel passeggino quando mi sono accorta dei cinghiali, prima ho visto tre cuccioli poi è arrivata la mamma che era enorme. Ho chiuso la porta dell'auto e messo in sicurezza il mio bambino dentro l'automobile ma i cinghiali non andavano via, soprattutto la mamma mi puntava minacciosa. Ero terrorizzata, avevo paura che mi venissero contro, ho gridato con tutta la voce che avevo ma non si sono spaventati e nel parcheggio non c'era nessuno. A quel punto prima che mi venissero addosso, mi sono fatta coraggio ho preso un sasso e l'ho tirato contro il branco, a quel punto per mio grande sollievo hanno fatto marcia indietro e sono andati via».

Roma, aggredita da sei cinghiali sulla Trionfale mentre è a spasso con il cane: «Mi correvano incontro, per scappare ho sbattuto la testa»

Barbecue in giardino, 15 cinghiali si presentano: gli invitati si barricano in casa, paura a Trevignano

La signora Manuela nonostante la grande paura è riuscita a scattare alcune foto anche a distanza che immortalavano i quattro cinghiali: «Ho voluto testimoniare il brutto incontro continua Manuela fortunatamente li ho visti prima di far scendere il mio bambino dall'auto, altrimenti sarebbero stati problemi grossi. Ero terrorizzata e sono rimasta immobile non sapevo cosa fare, fortunatamente poi sono andati via, se mi avessero caricato non starei qui a raccontarlo. Mi auguro che le autorità di competenza facciano qualcosa e simili situazioni non si ripetano più, anche perché per sostare l'auto il grande parcheggio dell'ex cartiera è insostituibile».

Il grande parking con due piazze si è rivelato strategico per la sosta nel centro, dove ci sono pochi posti auto. Il sindaco Domenico Petrini con ben due ordinanze lo ha fatto riaprire, l'ultima ordinanza scadrà il prossimo 30 settembre. I cinghiali a Subiaco non sono una novità, la cittadina è in pratica assediata dagli ungulati. Filmati in fila indiana in corso Cesare Battisti a due passi dalla Porta del Parco dei Monti Simbruini, ma sono entrati anche nel perimetro dell'istituto scolastico Quarenghi - Volta, fotografati davanti all'ingresso dell'ospedale. Immortalati nel centro storico in piazza Santa Maria della Valle e nell'adiacente via Salvo D'Acquisto.