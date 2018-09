«Io, attaccata da un cinghiale a Spinaceto». Denuncia choc di una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Stavo portando come sempre il mio cane al parco, camminando ho avvistato dei cuccioli di cinghiale, parecchio distanti da me. All'improvviso è suntata la mamma dei cinghiali e mi ha praticamente caricata».LEGGI ANCHE Branco di cinghiali attraversa la strada, raffica d'incidenti E' il contenuto del racconto choc rilasciato da Flavia Centini, una residente di Spinaceto, alla periferia di Roma, mandato in onda su Rai Radio 2 nel corso del format "I Lunatici". La cittadina racconta dell'ennesima invasione di conghiali nella città eterna e ilo pericolo corso ieri sera, mentre portava il suo cane a fare la passeggiata serale tra le strade del quartiere.«Ho visto in lontananza questi cuccioli di cinghiale - continua la donna - Ho richiamato il cane, ho cercato di rientrare verso il portone della mia abitazione. Ma sono stata vista dalla mamma dei tre cuccioli, che ha iniziato a rincorrermi. In pratica mi sono ritrovata caricata da un cinghiale. Nell'agitazione non riuscivo ad aprire il portone, per fortuna il cinghiale a un certo punto si è fermato in mezzo all'erba alta. Non ha visto più il cane e ha smesso di rincorrerci. Io ora sono terrorizzata, non porterò più il mio cane a passeggio. Qui i cittadini sono esasperati, un cane è stato già ucciso da un cinghiale. Il mio caso non è di certo stato isolato».