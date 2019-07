Cinecittà, rissa tra donne davanti ai passanti: scattano tre arresti

Sono dovuti intervenire i carabinieri per sedare una violenta rissa scoppiata in piazza San Giovanni Bosco, a Cinecittà. Coinvolte nella lite tre donne, di 23, 30 e 48 anni, tutte con precedenti e di origine serbe. L’intervento dei Carabinieri ha evitato conseguenze ben più gravi in quanto, a due di loro i militari hanno rinvenuto e sequestrato due coltelli. Solo la 30enne è stata medicata sul posto dai medici. Sono state accompagnate presso le rispettive abitazioni, e trattenute agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

