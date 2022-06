Cilento, disabile 17enne morto in spiaggia: il dramma della famiglia napoletana

Tragedia sulla spiagge del Cilento. Un ragazzo di 17 anni affetto da una grave disabilità ha perso la vita oggi pomeriggio colto da improvviso malore mentre era con la famiglia in riva al mare. Il dramma si è consumato a Casal Velino dove la famiglia di originaria del napoletano stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. Erano appena arrivati in spiaggia quando il ragazzo ha avvertito il malore. Per lui inutili i soccorsi. È deceduto poco dopo il suo arrivo all’ospedale San Luca di Vallo.

APPROFONDIMENTI IL MISTERO Latina, organi nel mare al Lido: i bimbi di una colonia trovano un... FORCATELLA Brindisi, papà salva le due figlie in difficoltà in... MARCHE Malore in acqua, choc in spiaggia a Senigallia: la turista annega... ANZIO MORTO Anzio, gommone guidato da 17enne uccide 51enne: ricerche in corso

Latina, organi nel mare al Lido: i bimbi di una colonia trovano un fegato, poi spunta una milza. Accertamenti in corso