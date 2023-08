Ciclista travolta e uccisa da un camion in centro a Milano, muore a 28 anni. Cinque vittime nel 2023

Incidente mortale a Milano.

Muore nello schianto con la moto, indagato il padrone del cane che ha attraversato la strada

L'incidente

L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 all'altezza di piazza Medaglie d'Oro. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso della donna. L'autista dell'autocarro, un uomo di 54 anni, è stato soccorso e trasportato in codice giallo dall'ambulanza.

I soccorsi

Il corpo della vittima è stato portato via poco fa e sono ancora in corso i rilievi, affidati alla Polizia locale. Dalle prime evidenze risulterebbe che la ciclista sia stata travolta dal lato sinistro del mezzo pesante, quindi non quello interessato dal cosiddetto "angolo cieco".

I precedenti

Sono già cinque i ciclisti investiti e uccisi a Milano nel 2023.